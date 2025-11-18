Ricercato in tutta Europa per reati commessi in Romania. Trovato e arrestato a Montecorvino Pugliano
È stato trovato a Montecorvino Pugliano un 37enne rumeno destinatario di un mandato di arresto europeo.
L’uomo, accusato per reati commessi in Romania negli anni scorsi, era ricercato da lungo tempo.
I Carabinieri della Compagnia di Battipaglia, sotto la guida del Capitano Donato Recchia, sono riusciti a intercettarlo e a scovarlo in un’abitazione del comune picentino.
Assicurato alla giustizia, il 37enne è stato trasferito in carcere a Salerno in attesa del giudizio da parte della Corte di Appello che dovrà pronunciarsi su dove dovrà scontare la pena.