L’ASL di Salerno ha finalizzato l’atteso passaggio relativo al presidio ospedaliero di Agropoli, inviando ai sindaci e alle organizzazioni la proposta di modifica dell’atto aziendale. Questo risultato, atteso da anni, è il frutto di una forte mobilitazione civica e popolare, culminata con l’assemblea pubblica tenutasi di recente presso il presidio.

La novità più significativa riguarda la definizione dell’ospedale di Agropoli come presidio ospedaliero in zona disagiata dotato di un Pronto Soccorso.

I candidati al rinnovo del Consiglio regionale per le elezioni del 23 e 24 novembre Michele Cammarano, Presidente della Commissione Aree Interne, e Margherita Oliva, consigliera comunale a San Marzano sul Sarno, hanno accolto la notizia con grande soddisfazione.

“Riapre il Pronto Soccorso di Agropoli. Si concretizza una battaglia vinta per i pazienti e per l’intero territorio del Cilento – dichiarano -. Finalmente viene riconosciuta la necessità di dotare di servizi essenziali i presidi ospedalieri situati in aree logisticamente più complesse”.

La proposta di modifica dell’atto aziendale dell’ASL Salerno accoglie il principio della necessità di dotare di Pronto Soccorso anche gli ospedali che rientrano nella classificazione di zona disagiata.

“Con questa delibera l’ASL ha dato seguito alle istanze del territorio, trasformando un’aspettativa in realtà operativa – concludono -. È una vittoria della cittadinanza attiva che ha lottato per il diritto alla salute e che ora vede ripristinati servizi vitali.”

