Si è riunita questo pomeriggio la Giunta regionale della Campania, che ha esaminato e approvato una serie di provvedimenti.

In materia di Politiche sociali la Giunta ha approvato la programmazione regionale degli interventi per le persone con disturbi del neurosviluppo e dello spettro autistico, finanziata con 2,8 milioni di euro assegnati alla Campania. Il Piano definisce interventi, soggetti coinvolti, modalità attuative, destinatari e integrazione con le misure già esistenti ed è stato elaborato con il contributo delle Autonomie Locali per garantire coerenza con i bisogni dei territori.

All’interno della Missione 6 Salute del PNRR la Giunta ha preso atto del raggiungimento di diversi obiettivi strategici. Sono entrate in funzione 16 nuove apparecchiature sanitarie ad alta tecnologia, nell’ambito dell’ammodernamento del parco tecnologico ospedaliero, contribuendo al conseguimento del target previsto al 31 marzo 2026. Sono stati attivati 4 nuovi Ospedali di Comunità, che vanno a rafforzare la rete dell’assistenza sanitaria territoriale e 35 Case della Comunità, dedicate alla presa in carico integrata della persona, di cui 19 entrate in funzione negli ultimi due mesi. È stato conseguito il target relativo agli interventi di messa in sicurezza e riqualificazione delle strutture sanitarie, finanziati anche ai sensi dell’art. 20 della legge n. 67/1988.

In materia di turismo è stato istituito l’Osservatorio regionale sui flussi turistici e sulle attività ricettive, organismo permanente presieduto dall’assessore regionale al Turismo, promozione del territorio e transizione digitale, incaricato di analizzare domanda e offerta turistica, supportare i territori e monitorare le nuove forme di ospitalità. La partecipazione dei componenti dell’osservatorio è a titolo gratuito.

La Giunta ha anche determinato il numero massimo di cacciatori ammissibili in Campania, con definizione dei contingenti per ciascun Ambito Territoriale di Caccia, sulla base dei criteri validati dall’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale. Infine, ha approvato il Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di previsione 2026-2028, redatto sulla base del bilancio di previsione 2026-2028 approvato dal Consiglio regionale.

“I provvedimenti approvati oggi confermano l’impegno della Regione Campania nel rafforzare il sistema sanitario pubblico, anche attraverso le risorse del PNRR che hanno consentito l’attivazione degli Ospedali e delle Case di Comunità. Parliamo di 23 nuove strutture che si aggiungono alle 16 attivate lo scorso gennaio e che contribuiranno a realizzare una rete di medicina più vicina ai cittadini e ai territori – commenta il Presidente Roberto Fico – Interveniamo inoltre anche in altri ambiti, come quello delle dotazioni altamente tecnologiche, per migliorare la capacità di fornire servizi, l’efficienza amministrativa e promuovere la coesione territoriale. Continuiamo a lavorare con determinazione in questa direzione“.