“L’amore non ha lividi”. Al Liceo Classico di Sala Consilina un incontro sulla violenza di genere
Ieri, in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, il Liceo Classico “Marco Tullio Cicerone” di Sala Consilina ha organizzato una manifestazione pubblica intensa e partecipata che ha coinvolto studenti, docenti, istituzioni e associazioni del territorio.
L’evento si è svolto nella palestra dell’Istituto, diventata per l’occasione un luogo di riflessione, denuncia e speranza.
Dopo i saluti istituzionali del sindaco Domenico Cartolano, della Dirigente scolastica Antonella Vairo e del Capitano della locale Compagnia Carabinieri Veronica Pastori sono intervenuti i rappresentanti delle realtà locali impegnate nella promozione delle pari opportunità e nel contrasto alla violenza di genere, tra cui l’assessore Jose Biscotti, la presidente della Consulta delle Amministratrici Rossella Isoldi, Ombretta Pinto dell’associazione “Ipazia”, Valeria Parente della Cooperativa “Iskra” con il progetto “Casa di Miriam” ed Emanuele Di Sia, coordinatore del Forum dei Giovani.
Le loro testimonianze hanno offerto uno sguardo concreto sulle azioni di prevenzione e supporto attive sul territorio, sottolineando l’importanza della rete tra scuola, istituzioni e associazioni.
Il cuore pulsante della manifestazione è stato il coinvolgimento diretto degli studenti, protagonisti di due momenti artistici e simbolici: il flashmob curato dalla professoressa Antonella Morena, che ha trasformato il silenzio e il movimento in un messaggio potente contro la violenza, e la lettura interpretata di testi scelti e recitati da studenti e docenti, capaci di evocare empatia, indignazione e desiderio di cambiamento.
Il titolo della giornata, “L’amore non ha lividi”, campeggiava sulla locandina con l’immagine stilizzata di un volto femminile segnato da lividi, a ricordare che l’amore vero non lascia ferite, né sul corpo né nell’anima.