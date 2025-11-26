Controlli della Finanza a Potenza, Tito e Lauria. Grazie ai cani sequestrati funghi allucinogeni, papaveri e droga
Negli ultimi giorni i Finanzieri del Comando Provinciale di Potenza hanno eseguito nell’intero territorio provinciale una serie di interventi finalizzati al contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, soprattutto da parte dei più giovani.
I controlli hanno interessato, nei diversi orari della giornata, i centri di Potenza, Rionero, Lauria e Tito.
Grazie all’infallibile fiuto dei cani pastori Ginger, Air, Lary e Kiril, in dotazione al Gruppo della Guardia di Finanza di Matera, sono state trovate sostanze stupefacenti addosso alle persone, tra gli effetti personali e all’interno delle loro auto.
All’esito delle operazioni le Fiamme Gialle lucane hanno sottoposto a sequestro, in particolare, funghi allucinogeni e bulbi di papavero da oppio nonché diverse dosi di hashish, marijuana e cocaina, segnalando alla competente Autorità prefettizia 8 assuntori.
Le indagini proseguono al fine di identificare e denunciare i responsabili dello spaccio di droga.