L’Amministrazione comunale di Buonabitacolo dona 300 uova di Pasqua ai bambini

Quello che stiamo attraversando è un momento difficile per tutti. Restare a casa, non uscire, stare lontani gli uni dagli altri, sono sacrifici che siamo purtroppo chiamati ad affrontare. Diventa un sacrificio forse ancor di più per i bambini, costretti tra le mura domestiche, ad accontentarsi di pochi giochi e non vivere l’aria aperta insieme ai propri amici.

Proprio per questo l’Amministrazione di Buonabitacolo, guidata dal sindaco Giancarlo Guercio, ha voluto far sentire la propria vicinanza donando 300 uova di Pasqua ai piccoli cittadini.

“È una gioia per noi tutti vedere le foto di tanti bimbi felici, ricevere messaggi e telefonate di ringraziamento e di affetto. Abbiamo cercato di essere vicini alle famiglie di Buonabitacolo – afferma l’Amministrazione –, nei modi che si rendevano possibili. Abbiamo messo in azione tutto l’impegno e le energie per raggiungere tutti, in un modo o nell’altro, affinché questa Pasqua potesse essere vissuta in modo corale e solidale“.

– Paola Federico –