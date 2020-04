L’associazione internazionale “Joe Petrosino” per la solidarietà.

In questo momento difficile e di grande impegno del mondo della sanità, l’associazione di Padula ha voluto sostenere l’ospedale “Luigi Curto” di Polla con una donazione di 200 mascherine chirurgiche e 150 igienizzanti. Un dono quale forma di ringraziamento e per quanto sta facendo incessantemente tutto il personale sanitario da settimane.

Nella mission dell’associazione ci sono le buone pratiche, c’è la mutualità, l’aiuto, il sostegno reciproco intorno ai temi della legalità, e legalità oggi significa anche aiutare chi ha bisogno, chi è impegnato in prima linea.

Le mascherine e gli igienizzanti saranno consegnanti ai volontari della Protezione civile di Padula che si occuperanno di portare il materiale in ospedale.

“Un ringraziamento a nome di tutta l’associazione va ai sanitari e al loro impegno, va ai volontari che in questo momento sono così preziosi per i cittadini e le comunità – dice il presidente dell’associazione Petrosino, Vincenzo Lamanna -. Abbiamo voluto donare questi presidi così importanti per salvaguardare la salute dei sanitari quale segno di gratitudine e perché siamo certi che ognuno di noi, in questa pandemia, ha un ruolo, grande o piccolo che sia. Diciamo così il nostro grazie“.

– Paola Federico –