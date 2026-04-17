Ladro in azione in una pizzeria di Capaccio Paestum. Si indaga per dare un volto al responsabile
Non si ferma l’ondata di furti che sta colpendo il territorio salernitano.
Ieri notte, intono alle 3, a Capaccio Paestum un ladro è stato immortalato dalle telecamere di sorveglianza di una gastronomia e pizzeria dopo aver commesso il furto.
L’uomo, con un cappuccio in testa, avrebbe forzato la finestra laterale per introdursi nel locale dove ha rubato un centinaio di euro dalla cassa.
Il proprietario ha sporto denuncia ai Carabinieri della locale Stazione che si avvarranno delle immagini di videosorveglianza per dare un volto al responsabile.