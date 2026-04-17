Capelli danneggiati? Al Salone “Oasi di Bellezza” di Liliana Tierno troverai un trattamento innovativo da poco giunto in Italia e unico nella provincia di Salerno. Si tratta dell’intralaminazione al caviale 3TENX, extra nutriente, idratante e rivitalizzante per un’esperienza senza compromessi.

E’ indicato per capelli disidratati e destrutturati da trattamenti chimici aggressivi, sensibilizzati, spenti, che non tengono la piega, fragili e con doppie punte. Il risultato è un capello estremamente rigenerato, setoso, lucido e tonico.

L’intralaminazione al caviale 3TENX prevede una consulenza con diagnosi dei capelli e della cute prima del trattamento specifico. Poi una serie di passaggi, della durata di circa 90 minuti, con l’utilizzo dei prodotti della linea tra cui shampoo Revitalize, Booster arricchito con cheratina e collagene, maschera per potenziare l’azione riparatrice ma soprattutto Caviar Infusion, l’esclusivo trattamento al caviale arricchito con vitamina A, D e Omega 3 per rafforzare la chioma e migliorarne la luminosità.

La potente formula garantisce un’esperienza unica e offre un approccio olistico per la salute dei capelli, assicurando idratazione, nutrimento, forza e vitalità con ogni applicazione che può essere periodica. I risultati saranno visibili anche fino a due mesi dal primo trattamento.

Per maggiori informazioni sull’intralaminazione al caviale 3TENX è possibile richiedere una consulenza con l’hairstylist Liliana Tierno direttamente presso la sede di “Oasi di Bellezza” in via Scorzo a San Pietro al Tanagro o telefonare per un appuntamento al 334/7805679.

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