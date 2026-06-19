Ieri gli agenti della Polizia di Stato in servizio all’Ufficio Immigrazione della Questura di Salerno, nell’ambito delle attività di contrasto dell’immigrazione irregolare, hanno controllato un cittadino di nazionalità gambiana.

Gli accertamenti hanno consentito di verificare che nei suoi confronti era stato disposto un decreto di espulsione dal Prefetto di Salerno a causa della sua accertata pericolosità sociale, oltre alla misura di sicurezza dell’espulsione dal territorio dello Stato emessa dall’Ufficio di Sorveglianza di Salerno in esecuzione di una sentenza del Tribunale di Napoli.

È emerso, inoltre, che la Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Salerno aveva rigettato l’istanza di protezione internazionale presentata dallo straniero. A suo carico risultano numerosi precedenti penali per reati in materia di sostanze stupefacenti, rapina, minaccia e lesioni personali.

E’ stato accompagnato presso il Centro di Permanenza per i Rimpatri di Pian del Lago, in provincia di Caltanissetta, dove rimarrà a disposizione dell’Autorità competente per le successive procedure previste dalla normativa vigente.