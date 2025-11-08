La Gelbison continua a rinforzare il proprio organico per il prosieguo del Campionato. Alla corte di mister Agovino arriva Raffaele Virgilio, centrocampista classe 2002, proveniente dalla Sarnese.

Nonostante la giovane età vanta già una solida esperienza. Cresciuto nei vivai di Juve Stabia, Avellino e Napoli, ha poi vestito le maglie di Sorrento, Afragolese, Palmese e Angri, collezionando oltre 150 presenze in Serie D. Ha inoltre indossato la maglia del Giugliano Calcio in Serie C.

Un innesto di prospettiva e affidabilità per la mediana rossoblù che si arricchisce di un altro talento campano cresciuto tra club di prestigio e piazze importanti.

La società Gelbison dà il benvenuto ufficiale a Raffaele Virgilio e gli augura buon lavoro e grandi soddisfazioni con la maglia rossoblù.