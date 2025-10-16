Ladri nel mercato ortofrutticolo di Capaccio Paestum. Stand a soqquadro e soldi rubati
Ladri in azione nella notte al mercato ortofrutticolo di Capaccio Paestum.
Ignoti con volto travisato, dopo aver fatto un buco nel muro, hanno messo a soqquadro gli stand riuscendo a portare via 2mila euro in contanti.
Dopo l’allarme, sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Agropoli per dare il via alle indagini del caso. Al vaglio degli inquirenti anche le immagini delle telecamere di videosorveglianza.