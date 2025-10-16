Dopo il successo della 1^ edizione è ai nastri di partenza il 2° Festival di Teatro Classico.

Il Comune di Sala Consilina, il Liceo Classico “Marco Tullio Cicerone” e La Cantina delle Arti, rinnovato il Protocollo d’Intesa, sono a lavoro per replicare il successo della scorsa edizione, preparandosi ad ospitare un evento unico che celebrerà la passione per il teatro, la creatività e l’impegno degli studenti.

Grazie alla collaborazione tra questi importanti partner l’anno scorso è nato il Festival Nazionale di Teatro/Scuola “Mythikòn Teatro Classico” Città di Sala Consilina che quest’anno, per la sua 2^ edizione, si terrà il 21, 22 e 23 maggio sempre presso il Teatro comunale “Mario Scarpetta”.

Il Festival vedrà protagonisti gli studenti di varie scuole provenienti da diverse città d’Italia che attraverso una serie di spettacoli daranno vita a meravigliose reinterpretazioni dei classici greci, dalla commedia alla tragedia.

Il Festival si articolerà su tre giornate d è questa la prima differenza rispetto allo scorso anno. Segno tangibile che il Festival è subito cresciuto e non solo nei giorni ma soprattutto nei contenuti e nelle sorprese che non mancheranno.

Al termine dei tre giorni verrà decretato lo spettacolo vincitore, proclamato dalla giuria composta dagli studenti del Liceo Classico “Cicerone”. A chiudere il Festival saranno gli studenti padroni di casa e fuori concorso che porteranno in scena uno spettacolo a cura del Maestro Enzo D’Arco, anche Direttore artistico.

Il Festival è per tutti un’importante occasione di crescita: l’organizzazione di questo evento impegna gran parte degli studenti del Liceo Cicerone, sviluppando in loro abilità legate alla gestione del progetto, alla cura dei dettagli dell’evento e alla sua promozione grazie ai percorsi di PCTO (Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento, da quest’anno denominati Formazione Scuola-Lavoro), così come per gli studenti che seguono il Laboratorio teatrale. Durante i tre giorni del Festival gli studenti avranno anche il compito di accogliere i ragazzi delle altre scuole avendo la possibilità di socializzare e di condividere bei momenti.

È online il bando per inviare le domande di partecipazione al 2° Festival “Mythikòn Teatro Classico” con scadenza fissata al 28 febbraio.

Possono partecipare al Festival tutte le Scuole Secondarie di Secondo Grado d’Italia, i laboratori teatrali privati, Scuole di teatro, Associazioni che abbiano preparato uno spettacolo teatrale classico con allievi e allieve (gli unici a poter essere in scena) di pari età all’indirizzo scolastico indicato (14/19 anni).

Il Sindaco di Sala Consilina Domenico Cartolano, la Dirigente Scolastica Antonella Vairo e il Direttore artistico Enzo D’Arco concordano nell’affermare che il Festival Nazionale di Teatro/Scuola non è solo un evento per celebrare il talento dei giovani attori ma è anche un’opportunità per tutta la comunità di Sala Consilina per vivere l’emozione del teatro classico in chiave moderna.

CLICCA QUI PER SCARICARE IL BANDO.