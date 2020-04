Ladri in azione nella notte nel centro storico a Polla. Ad essere prese di mira la sede dell’Associazione “I Ragazzi del Ponte” e altre abitazioni.

Ignoti si sono introdotti nella sede rompendo una finestra e hanno portato via computer, lampade e alcuni alimenti che il gruppo custodiva all’interno.

I ladri, una volta messo a soqquadro l’appartamento, sono andati via cambiando obiettivo. Infatti, hanno provato ad introdursi in un’altra casa vicina forzando il portone d’ingresso, non riuscendo però nell’intento.

In tutto il centro storico di Polla si sono registrati diversi casi nella notte. Da un’abitazione è stata trafugata una cucina mentre da un’altra i ladri hanno portato via le inferriate dei balconi.

Il Presidente dell’Associazione “I Ragazzi del Ponte” Federico Curcio ha fatto l’amara scoperta questa mattina, dopo esser stato avvertito da una signora che abita nelle vicinanze.

L’episodio sarà denunciato ai Carabinieri della locale Stazione.

– Paola Federico –