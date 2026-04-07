Atena Lucana ha festeggiato il secolo di vita della signora Francesca Caggiano, nata il 5 aprile 1926.

La simpatica nonnina ha spento le candeline con il numero 100 circondata dall’affetto dei suoi cari e del sindaco Luigi Vertucci con l’Amministrazione comunale che le hanno voluto porgere gli auguri a nome di tutta la comunità per lo straordinario traguardo raggiunto.

In ricordo di questa speciale giornata il primo cittadino le ha anche fatto dono del suo atto di nascita originale.

Nonna Francesca Caggiano entra così a far parte del nutrito gruppo di centenari che risiedono nel Vallo di Diano, contribuendo a rendere questo territorio uno scrigno di longevità.