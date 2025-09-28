Ladri in azione questa sera a Prato Perillo di Teggiano, in via Prato VIII.

Ignoti sono riusciti ad entrare in un’abitazione forzando una finestra e approfittando dell’assenza dei proprietari, mettendo così a segno il colpo.

I ladri sono riusciti infatti a scassinare una cassaforte e a portare via tutto ciò che era contenuto al suo interno, tra cui monili in oro, orologi e diamanti. Da quantificare il valore dell’intero bottino.

I padroni di casa si sono accorti di quanto accaduto soltanto al loro rientro ed hanno così richiesto l’intervento dei Carabinieri della Compagnia di Sala Consilina, i quali hanno avviato le indagini nel tentativo di risalire ai responsabili.