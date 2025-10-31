Attimi di paura nel pomeriggio ad Altavilla Silentina dove è improvvisamente divampato un incendio nel sottotetto di una villetta.

Le fiamme si sono propagate rapidamente bruciando in poco tempo travi in legno, perline e tegole, riducendo in cenere metà tetto.

Sul posto si è reso necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco del Distaccamento di Eboli e dell’ausilio di un’autobotte partita dalla sede centrale di Salerno.

Fortunatamente non si registrano feriti o persone intossicate dal fumo, tuttavia i danni sono stati ingenti e l’accesso a una parte dell’abitazione è stato negato in via precauzionale.