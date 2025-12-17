Tanto entusiasmo ha contraddistinto l’evento conclusivo del progetto Scuola Viva dell’Istituto di Istruzione Superiore “Marco Tullio Cicerone” di Sala Consilina intitolato “Una finestra sul Futuro” che si è tenuto ieri pomeriggio nell’Aula Magna dell’ITIS/IPMAT ed è stato coordinato dalla professoressa e giornalista Antonella Morena.

I saluti istituzionali sono toccati alla Dirigente scolastica Antonella Vairo e al sindaco di Sala Consilina Domenico Cartolano.

“Scuola Viva è finanziata da fondi regionali e speriamo che nel futuro questo progetto venga replicato. Quest’anno ci concentriamo su tre momenti che riguardano i vari indirizzi della nostra scuola ed è anche l’occasione per riconoscere le nostre eccellenze, non solo legate al voto elevato conseguito all’esame di Stato ma anche nei percorsi di PCTO all’estero e nelle attività di scienze motorie” ha affermato la Dirigente Vairo.

Ospite dei lavori iniziali il manager di Cambridge English Barry Gray che ha illustrato al pubblico i percorsi affrontati dagli studenti per l’apprendimento avanzato della lingua inglese in vista dell’Università e del mondo del lavoro. Insieme a lui la professoressa Chiara Prisco e i ragazzi che hanno conseguito le certificazioni Cambridge grazie all’offerta formativa del “Cicerone”.

Quella di ieri è stata l’occasione per celebrare insieme i traguardi raggiunti e valorizzare il talento e l’impegno degli studenti. Nel corso dell’evento sono stati presentati i risultati dei moduli formativi che hanno animato il progetto Scuola Viva: Il nostro teatro classico, Coding e Robotica, Moda e Creatività.

Per il primo modulo la professoressa Paola D’Angelo ha introdotto la messa in scena dell’Antigone di Sofocle contaminata dal testo di un autore francese e diretta dal Maestro Enzo D’Arco. A recitare gli studenti della V B, III A e III B del Liceo Classico.

Uno degli studenti dell’ITIS, Emilio Petrosino, si è poi esibito cantando “I migliori anni della nostra vita” di Renato Zero per intervallare la presentazione dei progetti.

Spazio poi al Sistema Moda con la professoressa Alessandra Guida che ha introdotto la sfilata della collezione di abiti realizzata dagli studenti dell’indirizzo nell’ambito di Scuola Viva. Presentato anche il modulo di Coding e Robotica.

Sono inoltre state premiate le eccellenze dell’anno scolastico 2024/25 che si sono diplomate con 100 e 100 lode e sono stati consegnati gli attestati PCTO all’estero, Campus Blu (progetto dedicato allo sport velico e agli sport) e Rome Cup.

