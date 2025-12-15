Lettera aperta di Mario Fazio di Sala Consilina per ringraziare i sanitari dell’ospedale di Polla per la grande professionalità e umanità durante un ricovero d’urgenza

È trascorso quasi un mese da quel 24 novembre che iniziava, per me, con la solita routine: la passeggiata mattutina con il mio cane e proprio allora sono caduto rovinosamente a terra faccia in giù con un forte dolore alla schiena e alla testa avendo battuto il capo su di un gradino. Ho fatto in tempo a riconoscere la voce del mio primo soccorritore Giuseppe D’Alessandro, un veterano del Pronto Soccorso per mia fortuna, che prontamente ha chiamato l’ambulanza e si è premurato di immobilizzarmi in attesa dei soccorsi.

Ero semi incosciente, racconto quanto mi è stato riferito in seguito dai miei familiari prontamente accorsi. Trasportato al Pronto Soccorso sono stato immediatamente introdotto nella sala medica dove sono trascorse 10 ore tra tac alla testa, al torace, alla schiena, analisi di ogni tipo previste dal protocollo ed eseguite e rispettate da quei medici e da quel personale paramedico così competente, accogliente e garbato nonostante il carico di lavoro che quel giorno era più intenso. Grazie a tutti loro e al loro encomiabile lavoro di primo soccorso sono qui a testimoniare uno scampato pericolo che tutti hanno scongiurato con abilità e professionalità.

Grazie al reparto di Nefrologia, dove sono stato “appoggiato” per due giorni in attesa di raggiungere la Geriatria, mio reparto di destinazione poiché ho 86 anni. In Nefrologia il medico che mi ha accolto è stato di una gentilezza e professionalità esemplari, così come tutto il personale OSS. A tutti loro va il mio grazie pieno di commozione perché si sa, noi anziani, siamo più sensibili alla gentilezza, alle attenzioni, ai modi delicati: siamo fragili e ne siamo consapevoli.

E un grazie altrettanto commosso e pieno di gratitudine ai medici e a tutto il personale del reparto di Geriatria, diretto dal dottor Gennaro Maddaluno. Anche qui ho ricevuto cure, attenzioni e premure che probabilmente non avrei ricevuto nemmeno in una clinica a pagamento.

Grazie al Pronto Soccorso, al reparto di Ortopedia, al reparto di Nefrologia e al reparto di Geriatria. Grazie perché grazie a voi, alle vostre cure, alla vostra competenza, alla vostra professionalità, alla vostra gentilezza e umanità a 86 anni posso ancora camminare e testimoniare il vostro valore. E, da anziano, mi sento di gridare che l’ospedale di Polla deve esistere e merita ogni potenziamento necessario perché sono loro i numi della nostra salute e delle nostre vite. Grazie ospedale di Polla.