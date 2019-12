Ladri in azione in una ditta e varie abitazioni a Sala Consilina.Rubati attrezzi,un’auto e una motozappa

Ladri in azione a Sala Consilina dove, nei giorni scorsi, sono state prese di mira varie abitazioni in via Viscigliete.

Ignoti si sono introdotti, rompendo i lucchetti e forzando la saracinesca, in un garage di una ditta che si occupa di impianti termici ed idraulici. Una volta dentro hanno preso attrezzi da lavoro e hanno portato via anche una Fiat Panda.

Nella stessa sera, i ladri si sono introdotti in altre due abitazioni da cui però non sono riusciti a portar via il bottino. In un’altra casa, invece, hanno rubato vari attrezzi agricoli e una piccola motozappa.

I proprietari hanno sporto nell’immediato denuncia e sull’accaduto indagano i Carabinieri della locale Stazione.

– Annamaria Lotierzo –