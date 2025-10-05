Il 10 ottobre a Teggiano Carmelo Bufano presenta il suo libro per l’istituzione del Comune Vallo di Diano
Venerdì 10 ottobre alle ore 10 sarà presentato il libro di Carmelo Bufano dal titolo “La mia proposta di legge per la istituzione del Comune Vallo di Diano mediante referendum popolare”.
Presso il Gran Caffè Trezza interverranno Francesco de Laurentiis, primario di Ostetricia e Ginecologia del “Curto” di Polla e Antonio Detta, presidente dello Sporting Futsal Sala Consilina dopo i saluti del padrone di casa Cono Trezza.
Sarà presente l’autore Bufano che dialogherà con i presenti.
La coordinazione dell’evento spetterà alla dottoressa commercialista Antonella Pepe.