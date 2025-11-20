Atto ignobile nei giorni scorsi a Bellizzi dove ignoti si sono introdotti all’interno della sede di un’associazione situata in via Settembrini.

I ladri, come denunciato dal responsabile della Onlus, avrebbero rovistato tra le cose portando via le cassette delle offerte utilizzate per dare assistenza ai più bisognosi.

“Chi ha agito sapeva che la porta non fosse chiusa a chiave, anche perché non trattandosi di un’attività commerciale non produciamo guadagno, non abbiamo una cassa e soprattutto aiutando molto la comunità non avremmo mai pensato di subire una cosa del genere” è lo sfogo del responsabile.

L’accaduto è stato denunciato presso la Stazione dei Carabinieri di Bellizzi.