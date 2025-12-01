Ladri in azione alla filiale di Banca Campania Centro a Salerno. I Carabinieri sventano il furto
Tentato furto nella notte alla filiale della Banca di Credito Cooperativo Campania Centro Cassa Rurale Artigiana, in via Silvio Baratta a Salerno.
Una banda ha provato a sradicare e portare via la cassa automatica. L’allarme ed il tempestivo intervento dei Carabinieri della Compagnia di Salerno hanno permesso di far desistere i malviventi, che si sono così dati alla fuga.
Indagini in corso per dare un volto ai responsabili. Le Forze dell’Ordine invitano la popolazione a segnalare prontamente qualsiasi situazione o movimento sospetto.