Ad Ottati festa speciale per i 102 anni di Giovanni Capozzolo
Festa grande ad Ottati per i 102 anni di Giovanni Capozzolo.
“Zì Giovanni”, chiamato simpaticamente così da quanti lo conoscono, ha lavorato come dipendente nelle Poste. Persona di sani principi e valori, nei giorni scorsi si è recato alle urne per votare in occasione delle elezioni regionali.
Il longevo cittadino ha spento le tre importanti candeline circondato dall’affetto dei suoi cari. Per l’occasione ha ricevuto la visita del Sindaco Elio Guadagno che ha formulato gli auguri a nome della cittadinanza.