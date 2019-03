Ladri in azione al Comune di Capaccio Paestum. Rubate carte d’identità non compilate

Ladri in azione nella notte a Capaccio Paestum, dove ad essere presa di mira è stata la Casa comunale nel capoluogo.

I soliti ignoti si sono introdotti nell’Ufficio Anagrafe del Comune e, forzando la cassaforte, hanno portato via alcune carte d’identità non compilate e del denaro in contante.

A fare l’amare scoperta sono stati gli addetti alle pulizie che hanno immediatamente allertato le Forze dell’Ordine.

Sul caso indagano i Carabinieri della locale Stazione e quelli della Compagnia di Agropoli, agli ordini del Capitano Francesco Manna.

– Annamaria Lotierzo –