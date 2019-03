E’ stato presentato a Napoli il progetto CAVO Experience, un biglietto annuale che mette in rete tre siti naturalistici al confine meridionale tra Campania e Basilicata: il Volo dell’Angelo di Castelmezzano e Pietrapertosa, il Ponte alla Luna di Sasso di Castalda e le Grotte di Pertosa-Auletta.

Esperienze diverse tra loro e per questo perfettamente integrabili. Ogni anno migliaia di turisti scelgono questi tre luoghi per vivere avventure immerse nella natura, alla scoperta del lato più autentico ed emozionante del territorio. Non solo ambiente e adrenalina, ma si potranno visitare gli incantevoli borghi incastonati tra le rocce, degustare i prodotti locali e visitare gli interessanti musei di approfondimento.

Ad un prezzo molto vantaggioso (25% di sconto rispetto ai prezzi standard), questo nuovo biglietto permetterà di vivere numerose esperienze tra nuvole e rocce.

Il biglietto è valido 365 giorni consecutivi e permette di accedere una sola volta ad ognuna delle esperienze del circuito CAVO. Il biglietto è acquistabile presso le biglietterie oppure online sul sito www.cavoexperience.it. I giorni e gli orari di apertura si trovano sul sito. La prenotazione è obbligatoria.

Presenti in occasione della presentazione del progetto CAVO Experience anche l’assessore regionale al Turismo, Corrado Matera, e il presidente della Fondazione MIdA, Francescantonio D’Orilia.

– Chiara Di Miele –