Ladri in azione a Montesano Scalo. Rubano un’auto e poi l’abbandonano in un terreno

Ancora un furto messo a segno questa notte nel Vallo di Diano. Ad essere colpito, questa volta, è stato il territorio di Montesano sulla Marcellana.

Ignoti sono entranti in un’abitazione di via Cadossano, nella frazione Scalo, e hanno rotto i lucchetti dei cancelli. Una volta dentro, i ladri hanno portato via una motozappa e hanno aperto le chiusure di tutte le auto parcheggiate.

In seguito sono entrati in azione in un’abitazione vicina dove hanno rubato una Fiat Punto con cui sono riusciti a fuggire. L’amara scoperta è stata fatta dai proprietari che si sono accorti del costante abbaiare dei cani oltre ad alcuni rumori.

L’auto è stata ritrovata questa mattina in un terreno di Montesano Scalo.

Nelle scorse settimane colpi analoghi sono stati messi a segno nei territori di Atena Lucana, Padula e Teggiano.

Sull’accaduto indagano i Carabinieri della Compagnia di Sala Consilina.

– Claudia Monaco –