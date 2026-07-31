Ladri d’auto in azione a Salerno. Ignoti nella notte tra mercoledì e giovedì hanno rubato una Fiat 500 Abarth 595 Turismo di colore grigio opaco con dettagli gialli.

L’auto era parcheggiata in zona Mercatello e i ladri hanno agito indisturbati intorno all’una.

Amara la sorpresa per il proprietario che non ha trovato la sua 500 e ha sporto denuncia alle Forze dell’Ordine.

L’auto rubata è targata FP944GV. Chi dovesse avvistarla può chiamare il Numero Unico di Emergenza 112.