Battipaglia: sorpreso a rubare gasolio dal camion di un’impresa edile. Arrestato
Questa notte la Polizia di Stato, con la Squadra Volante del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Battipaglia, ha arrestato un 31enne per furto aggravato.
Dopo la segnalazione di un furto all’interno del piazzale di un’impresa impegnata in lavori edili nella zona industriale di Battipaglia gli agenti intervenuti sul posto hanno sorpreso i ladri intenti ad allontanarsi.
Uno di loro è stato bloccato mentre era ancora in possesso di una tanica contenente circa 15 litri di gasolio rubati dal serbatoio di un camion presente nel cantiere.