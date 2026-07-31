Prosegue senza sosta l’azione della Polizia Locale di Potenza nella tutela della sicurezza urbana e della legalità. Nell’ambito degli intensificati controlli a presidio del centro storico, gli agenti e gli ufficiali sono intervenuti in via Rosica per due extracomunitari responsabili di condotte contrarie al vivere civile.

Due i DaCUR (Divieto di Accesso alle Aree Urbane) applicati con contestuale ordine di allontanamento per 48 ore.

Uno dei due, alla vista della pattuglia, ha tentato di sottrarsi al controllo dandosi alla fuga. Gli agenti lo hanno subito rintracciato ed hanno concluso le verifiche.

L’episodio conferma l’efficacia della costante presenza della Polizia Locale sul territorio e l’impegno quotidiano degli agenti nel contrasto ai fenomeni che compromettono il decoro e la sicurezza urbana. La Comandante Maria Santoro afferma “I controlli, di intesa con il Sindaco Telesca, proseguiranno nei prossimi giorni con determinazione nelle aree maggiormente interessate da situazioni di criticità, con l’obiettivo di garantire ai cittadini una città sempre più sicura, ordinata e vivibile”.