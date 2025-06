Ladri in un’abitazione a Matinella di Albanella. I soliti ignoti, dopo aver forzato gli infissi per poter entrare, hanno messo a soqquadro in cerca di oggetti di valore.

Una volta racimolato il bottino, si sono dati alla fuga indisturbati.

Alla padrona di casa non è rimasto altro da fare che sporgere denuncia ai Carabinieri una volta accortasi del furto subito. Toccherà ai militari indagare per risalire agli autori dell’ennesimo reato predatorio che preoccupa la comunità.

Sui social la vittima ha denunciato quanto accaduto, chiedendo maggiore sicurezza e tutela della zona.