La Salernitana, tramite i legali Fimmanò, Sica e Chiacchio, ha presentato ricorso al Tribunale Federale Nazionale e domanda cautelare di sospensione degli spareggi e, in alternativa, di allargamento della Serie B a 21 squadre, impugnando sia il comunicato 211 della Lega B del rinvio del 18 maggio sia il comunicato 224 del 5 giugno con date e orari dei playout senza i nomi delle squadre impegnate.

Il Tribunale Federale Nazionale ha deciso di non dichiararsi incompentente in materia, ma di attendere per esprimersi e ha comunicato che il ricorso sarà discusso in udienza cautelare venerdì 13 giugno alle 15, due giorni prima della data prevista per il playout di andata contro la Sampdoria.

Se il ricorso sarà accolto la conseguenza sarà il blocco dei playout.

Dopo l’udienza cautelare, il ricorso sarà discusso nel merito il 19 giugno quando il giudice deciderà sulla fondatezza delle richieste delle parti.

Articolo correlato:

21/5/2025 – Serie B, rinvio delle gare di playout. La Salernitana si appella al Collegio di Garanzia del CONI