Tragedia sfiorata nel pomeriggio a Pignola.

Un uomo di 84 anni mentre stava effettuando dei lavori di tinteggiatura è improvvisamente caduto da una scala ed è rimasto gravemente ferito.

Sul posto sono stati allertati ad intervenire i sanitari del 118, ma data la gravità della situazione per l’anziano è stata richiesta l’eliambulanza per condurlo in ospedale al “San Carlo” di Potenza.

Sul posto sono giunti anche i Carabinieri della locale Stazione.