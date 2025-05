Ladri scatenati nella serata di ieri a Polla. Ignoti hanno preso di mira via dei Campi dove sono riusciti a mettere a segno un furto e a tentarne altri.

In una delle abitazioni, infatti, sarebbero riusciti ad agire indisturbati approfittando dell’assenza dei proprietari, portando via alcune centinaia di euro e monili in oro.

Sempre nella stessa strada hanno provato ad introdursi in altre abitazioni senza successo, in un caso sono stati anche colti in flagrante dall’anziano proprietario che li ha messi in fuga. Secondo quanto ricostruito sarebbero stati almeno due gli ignoti visti scappare.

Dell’accaduto sono stati informati i Carabinieri della Compagnia di Sala Consilina, guidati dal Capitano Veronica Pastori, che giunti sul posto hanno effettuato i rilievi necessari e avviato le indagini nel tentativo di risalire ai responsabili.