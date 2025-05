Per un generoso e combattivo Sporting Sala Consilina, al termine di una partita bella ed entusiasmante che ha divertito il pubblico accorso sugli spalti del Pala San Rufo, arriva soltanto un pareggio ricco di reti (4-4) che appare penalizzante per i draghi dei presidenti Antonio e Giuseppe Detta.

Un risultato che al suono della sirena finisce per vanificare le speranze di entrare nei playoff scudetto con una gara ancora da giocare.

Il match con il Pomezia nonostante il buon avvio e un palo di Arillo sembra mettersi in salita per il team del tecnico brasiliano Felipe Conde che, dopo 6 minuti, si trova sotto grazie alla rete di Cutrupi e, dopo soltanto altri due giri di lancette, i laziali di Angelini trovano anche il raddoppio con Tiaguinho. Un risultato sicuramente per certi versi eccessivamente penalizzante per i salesi che però non demordono e al 14’23” con Arillo accorciano le distanze andando al riposo sotto 1-2.

Nella ripresa il Sala Consilina non demorde e continua a spingere fino a raggiungere il pareggio con Del Mestre ma l’equilibrio dura solo un minuto, il tempo necessario a Raubo di portare nuovamente in avanti la formazione laziale. Lo Sporting Sala Consilina non si abbatte, anzi, dapprima trova di nuovo la parità (3-3) con l’under Fatiguso e poi con il pivot Arillo che firma la sua doppietta portando i valdianesi sul 4-3. A questo punto il tecnico laziale Angelini gioca la carta del portiere di movimento e al 17’15” con Matteus trova il definitivo 4-4.

Un risultato che non serve ai ragazzi di Conde per proseguire la corsa ai playoff scudetto. Ora resta solo una giornata prima della fine della regular season: lo Sporting Sala Consilina sarà impegnato sul campo dell’Ecocity Genzano.