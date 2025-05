Roscigno piange la scomparsa di Ernesto Picecchi, già sindaco dal 1995 al 1998. Figura di riferimento per la comunità, Picecchi si è sempre distinto per il suo impegno civile, la disponibilità verso i cittadini e l’amore per il territorio.

Domani, lunedì 12 maggio, alle ore 17.00 si terranno i funerali nella chiesa di San Nicola di Bari. Aveva 74 anni.

La Banca Monte Pruno esprime profondo cordoglio per Picecchi, già stimato collaboratore dell’Istituto.

Figura rispettata e benvoluta da tutti, ha contribuito per anni, con discrezione, professionalità, fedeltà e senso del dovere alla crescita della realtà bancaria. In occasione dell’ultima Convention aziendale la Banca gli aveva conferito un attestato come Premio alla Carriera, riconoscimento assegnato a uno dei suoi primi dipendenti. Il premio, consegnato dall’allora Direttore Generale Michele Albanese e dall’attuale Direttore Cono Federico, aveva voluto celebrare simbolicamente il percorso condiviso fin dai primi anni, quando i dipendenti dell’Istituto erano soltanto tre.

In merito, il Presidente Michele Albanese ha dichiarato: “La scomparsa improvvisa di Ernesto mi colpisce nel profondo. Con lui ho condiviso i primi anni del mio percorso in banca: insieme muovevamo i primi passi in un mondo allora tutto da scoprire, condividendo timori, speranze e sogni. Era veramente una persona perbene, seria, leale, riconoscente, affettuosa e gentile. Il suo stile, il suo comportamento e i suoi valori dovrebbero essere da esempio per tutti i dipendenti della banca. Ne serberò sempre un ricordo affettuoso e riconoscente.”

“Alla sua famiglia giungano le più sentite condoglianze da parte del Presidente, del Consiglio di Amministrazione, della Direzione Generale e di tutti i collaboratori della Banca Monte Pruno” è il messaggio dell’istituto di credito cooperativo.