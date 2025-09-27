Ladri oggi pomeriggio a Polla in un’abitazione in via Madonna di Loreto. Ad agire, intorno alle 18, sarebbero state cinque persone incappucciate.

Al momento della loro irruzione il padrone di casa non era presente.

In quattro sarebbero entrati mettendo le stanze a soqquadro in cerca di oggetti di valore, il quinto sarebbe rimasto ad attenderli in auto. I vicini di casa, avendo notato movimenti sospetti, sono riusciti a mettere la banda in fuga.

I ladri, che si sono sentiti braccati e a rischio, sono scappati a bordo di un’auto.

Sul posto i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Sala Consilina per i rilievi e per dare il via alle indagini che dovranno aiutare a risalire alla banda. Le immagini delle telecamere di videosorveglianza potranno essere utili ai militari.

Il bottino è in corso di quantificazione, ma visto il repentino intervento dei vicini pare non sia di grossa entità.