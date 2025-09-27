Ieri sera la Squadra Volante della Questura di Salerno ha fermato e controllato un’auto e il conducente, un 60enne che da subito si sarebbe mostrato insofferente.

Dopo la perquisizione personale e del veicolo gli agenti hanno trovato nel vano portaoggetti dello sportello anteriore 8 buste per il confezionamento sottovuoto con all’interno 120 grammi circa di sostanza solida e in polvere di colore bianco.

Questa è risultata positiva al test della cocaina.

L’uomo è stato arrestato per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.