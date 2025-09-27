Un grave incidente stradale si è verificato questa sera a Sala Consilina.

Per cause da accertare, all’incrocio tra via Taverne e via San Golfo una Citroen C3 condotta da una donna del posto e uno scooter con in sella un giovane del posto e un altro di Teggiano si sono scontrati.

Sul posto sono immediatamente accorsi i sanitari del 118 con ambulanza rianimativa e automedica dalla postazione di Sant’Arsenio che hanno trasportato i due giovani gravemente feriti al “Curto” di Polla.

Anche la conducente dell’auto è stata portata in ospedale per le cure del caso.

Presenti anche i Vigili del Fuoco del locale Distaccamento.

Toccherà ora ai Carabinieri della Compagnia di Sala Consilina ricostruire la dinamica di quanto accaduto.