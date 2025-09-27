Grave scontro tra auto e scooter a Sala Consilina. Feriti due giovani e una donna
Un grave incidente stradale si è verificato questa sera a Sala Consilina.
Per cause da accertare, all’incrocio tra via Taverne e via San Golfo una Citroen C3 condotta da una donna del posto e uno scooter con in sella un giovane del posto e un altro di Teggiano si sono scontrati.
Sul posto sono immediatamente accorsi i sanitari del 118 con ambulanza rianimativa e automedica dalla postazione di Sant’Arsenio che hanno trasportato i due giovani gravemente feriti al “Curto” di Polla.
Anche la conducente dell’auto è stata portata in ospedale per le cure del caso.
Presenti anche i Vigili del Fuoco del locale Distaccamento.
Toccherà ora ai Carabinieri della Compagnia di Sala Consilina ricostruire la dinamica di quanto accaduto.