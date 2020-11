I consiglieri regionali Corrado Matera e Tommaso Pellegrino intervengono con soddisfazione dopo la notizia che presso l’ospedale “Luigi Curto” di Polla saranno installate le apparecchiature necessarie per la processazione dei tamponi molecolari.

“Al fine di poter garantire al Sud della provincia di Salerno – spiegano in una nota congiunta – una migliore e più veloce assistenza alla comunità, abbiamo chiesto al Presidente De Luca di far assegnare all’ospedale di Polla ‘Luigi Curto’ la macchina per processare i tamponi molecolari Sars Cov 2. Nei prossimi giorni l’ospedale di Polla sarà provvisto di tale macchina che potrà processare fino 1000 tamponi al giorno rendendo autonomo il territorio del Vallo di Diano e del Golfo di Policastro”.

Grazie anche al coordinamento dell’Istituto Zooprofilattico sarà garantita una maggiore velocità di refertazione dei tamponi.

“Ringraziamo – concludono i due consiglieri valdianesi – il Presidente De Luca per quanto sta facendo nel contrastare l’emergenza Covid”.

