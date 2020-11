Positivo al Covid esce di casa per fare spesa e far visita alla moglie al cimitero. Anziano di Eboli denunciato

Positivo al Covid-19 va in giro per la città di Eboli, anziano denunciato dagli agenti della Polizia Locale.

Il 72enne da qualche giorno aveva perso la moglie a causa del virus e, nonostante anch’egli fosse contagiato, ha deciso comunque di uscire di casa.

Il pensionato pare fosse uscito per recarsi all’agenzia di onoranze funebri e sbrigare le pratiche delle esequie della moglie. E’ stato notato da alcune persone che lo hanno segnalato all’ASL e alle forze dell’ordine. Inoltre ieri mattina è stato visto mentre faceva la spesa al supermercato e in seguito si è recato al cimitero.

L’anziano è stato così denunciato dai vigili urbani perchè, nonostante il lutto per la scomparsa della consorte, non ha rispettato l’isolamento mettendo in pericolo se stesso e gli altri.

– Chiara Di Miele –