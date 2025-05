“La vicenda che ha coinvolto la Salernitana è sconcertante”. Il Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca interviene in merito a quanto sta vivendo negli ultimi giorni la squadra granata, dopo il rinvio dei playout e la decisione del Tribunale federale di penalizzare il Brescia con 4 punti sul campionato di Serie B appena concluso per farla retrocedere in Lega Pro.

Al momento la partita dei playout dovrebbe giocarsi tra Salernitana e Sampdoria (15 giugno a Marassi e 20 giugno all’Arechi) e i calciatori si stanno già allenando al Centro Sportivo Mary Rosy, in attesa del ricorso in appello del Brescia che si discuterà il 12 giugno.

Intanto il giudice sportivo dovrà decidere anche sul ricorso della Salernitana al Coni: quello cautelare è stato respinto dal Collegio di Garanzia del Coni e l’udienza si terrà il 10 giugno.

“Non è possibile a 24 ore da una partita importante come uno spareggio annullarla. Ora hanno fissato una nuova data per gli incontri con la Sampdoria. Ci auguriamo che non si dilatino i tempi. Ho saputo che il Brescia intende fare ancora ricorsi e controricorsi. Si decida subito, così si chiude la partita quanto prima possibile. Poi ce la giocheremo sul campo” ha tuonato De Luca.

