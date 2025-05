In occasione del 79° Anniversario della Fondazione della Repubblica di lunedì 2 giugno la Prefettura di Potenza ha organizzato un ricco programma.

Si inizia alle ore 9.30 al Parco Montereale, dove il Prefetto Michele Campanaro, accompagnato dalle massime Autorità civili e militari, deporrà una corona d’alloro al Monumento ai Caduti.

Successivamente alle ore 10.45 in Piazza Mario Pagano si svolgerà la cerimonia dell’alzabandiera, dopo lo schieramento dei reparti militari interforze schierati, delle Associazioni combattentistiche e d’Arma, dei Gonfaloni della Provincia, del Comune di Potenza e dei Comuni della provincia, con la suggestiva calata del bandierone tricolore sulla facciata del Palazzo del Governo da parte dei Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Potenza. Seguiranno la lettura del messaggio del Presidente della Repubblica e gli interventi del Presidente della Consulta provinciale studentesca e delle massime Autorità istituzionali.

In serata, alle ore 18.45, nel Teatro Comunale “Francesco Stabile” di Potenza si terrà il concerto offerto alla Città dagli studenti del Liceo Artistico, Musicale e Coreutico “Walter Gropius” e dell’Istituto di Istruzione Superiore Statale “Flacco – Battaglini” di Venosa.

Al termine il Prefetto consegnerà 12 onorificenze dell’Ordine “Al Merito della Repubblica Italiana”. Si tratta dei diplomi di Cavaliere, tra cui quello che verrà consegnato a Rocco Papaleo, attore, regista, sceneggiatore e musicista.

Nato a Lauria nel 1958, è cresciuto nel paese lucano insieme alla sua famiglia. Nel 1984 ha debuttato in teatro con la commedia “Lauria Swing Story”, dedicata alla città natale. È del 2010 il suo esordio alla regia, con “Basilicata coast to coast”, film tratto da un testo per il teatro scritto da Papaleo e Valter Lupo con il quale ottiene il David di Donatello e il Nastro d’argento come miglior regista esordiente.

A Lauria e alla Basilicata è profondamente legato e, tra i tanti impegni al cinema, in teatro e in Tv, ci torna spesso per vivere il suo forte legame con le radici.