La data di svolgimento dei playout che vedevano coinvolta la Salernitana, la quale domani, 19 maggio, avrebbe dovuto disputare il posto in Serie B con il Frosinone, sarà riprogrammata.

La notizia è stata ufficializzata dalla Lega B a seguito della vicenda che ha visto coinvolto il Brescia. La squadra è stata penalizzata di 4 punti a causa di alcune irregolarità rilevate durante gli accertamenti.

Con il -4 il Brescia diventa terzultimo e retrocede in Serie C con Cittadella e Cosenza, mentre il Frosinone, la Salernitana e la Sampdoria guadagnano una posizione. Il Frosinone quindi è salvo, mentre la Salernitana va ai playout con il piazzamento più favorevole e Sampdoria viene ammessa allo spareggio salvezza.

Un’incredibile notizia per i tifosi granata che dovranno attendere la riprogrammazione della data della partita, in considerazione dell’evolversi della vicenda.

“E’ gravissima la decisione improvvisa di annullare 24 ore prima la gara di spareggio di serie B tra Salernitana e Frosinone. In attesa di conoscere i dettagli di questa incredibile vicenda, non si può non sottolineare che chi ha deciso si assume una responsabilità gravissima sul piano sportivo, dell’ordine pubblico e delle tensioni conseguenti” afferma il Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca.

L’AD della Salernitana Milan ha invece affermato: “Siamo nel bel mezzo di una situazione inaspettata e che sorprende noi tutti, dai calciatori alla proprietà, passando per tutto lo staff. Ci disorienta il fatto di venire a conoscenza della sospensione dei playout e quindi del rinvio di una partita così importante a sole ventiquattro ore dalla sua disputa, peraltro senza sapere quando ed eventualmente contro chi rigiocarla. È evidente che sarebbe stato più corretto, a nostro avviso, disputare regolarmente i playout e poi attendere eventuali risvolti dalla vicenda che coinvolge il Brescia. Siamo certi che il rinvio non abbia alcun fondamento giuridico perché non siamo in presenza di provvedimenti sanzionatori formali, né definitivi. Inoltre, dispiace per i tantissimi tifosi che avevano assicurato la loro presenza e il loro sostegno domani allo stadio Arechi. Siamo certi che avrebbero fatto altrettanto, per quanto nelle loro possibilità, anche a Frosinone. Siamo al loro fianco, come loro sono accanto a noi sempre e comunque. Tuteleremo la Salernitana in ogni sede, anche al fine di non turbare la regolarità della stagione, che è interesse dell’intero movimento calcistico. Come sancisce la legge statale, ogni penalizzazione va applicata alla fine del campionato ed alla fine di ogni giudizio riguardante l’eventuale penalizzazione. Ogni interpretazione diversa viola i principi normativi”.