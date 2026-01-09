Farmacia 3.0: gonfiore addominale, come trattarlo con i rimedi naturali – a cura del dott. Alberto Di Muria
Il gonfiore addominale è uno dei disturbi più comuni e più sopportati in silenzio.
Non è abbastanza doloroso da preoccupare, ma abbastanza fastidioso da rovinare le giornate e influenzare il modo in cui ci si sente dopo ogni pasto.
Molti pensano che sia solo una questione di alimentazione. In realtà, molto spesso è lo stress a rallentare la digestione. L’intestino è estremamente sensibile alle emozioni e ai ritmi frenetici della vita quotidiana.
Mangiare in fretta, saltare i pasti, vivere in tensione continua manda in difficoltà il sistema digestivo. In questi casi non basta “sgonfiare”, serve riequilibrare e riportare l’organismo a un funzionamento più armonico.
Alcune piante possono sostenere efficacemente la digestione. Il finocchio aiuta a ridurre la formazione di gas e la sensazione di gonfiore. Il carciofo sostiene la funzione epatica, fondamentale per una digestione efficiente. Lo zenzero favorisce lo svuotamento gastrico ed è utile quando la digestione è particolarmente lenta.
Un intestino che funziona meglio migliora anche energia, umore e qualità del sonno. Ascoltare questi segnali significa prendersi cura del proprio benessere in modo globale, senza limitarsi a spegnere un sintomo.
Se il gonfiore è diventato parte della tua quotidianità, non ignorarlo.
Con il giusto consiglio naturale si può stare meglio davvero parlane con un Farmacista di famiglia.