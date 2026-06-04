La tartaruga caretta caretta sceglie Castellabate per il primo nido dell’anno in Campania
Il primo nido di tartaruga caretta caretta in Campania e precisamente a Castellabate.
Sulla spiaggia di Lago, in prossimità di Punta Tresino, è stato individuato il primo nido di tartaruga Caretta caretta della stagione.
Sul posto sono intervenuti i volontari di Legambiente e della Stazione Zoologica Anton Dohrn, insieme alla referente locale del progetto Turtlenest, Daniela Guariglia, che seguiranno il monitoraggio del sito nelle prossime settimane.
Un evento straordinario che conferma ancora una volta il grande valore naturalistico del territorio.