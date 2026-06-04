Gli studenti dell’Istituto Professionale per i Servizi Socio Sanitari di Polla protagonisti di un’iniziativa speciale e ricca di emozioni sul territorio.

Gli allievi dell’Istituto Superiore di Polla si sono recati, infatti, in visita presso la RSA “Villa Sogni D’Angelo” di San Pietro al Tanagro e, successivamente, presso l’ospedale “Luigi Curto” di Polla per una donazione davvero speciale.

I giovani studenti, infatti, accompagnati dai rispettivi docenti e dalla vice preside dell’Istituto Annalisa Di Gruccio, hanno consegnato agli ospiti delle strutture delle bambole destinate alla doll therapy, dei tappetini e manicotti sensoriali e Memory card interamente realizzate da loro.

“Si è trattato di un piccolo gesto che porta grande calore e sostegno a chi ne ha più bisogno – ha riferito la Vice preside Annalisa Di Gruccio – Un ringraziamento speciale va alla nostra Dirigente Scolastica Carmela Taglianetti che promuove con costante sensibilità queste preziose iniziative di crescita e solidarietà ed un grazie di cuore anche alle docenti Teresa Amodeo, Annalisa Brogna, Claudia Cerrato che hanno accompagnato e guidato i ragazzi in questa bellissima esperienza. Siamo davvero fieri dei nostri studenti e della nostra scuola”.