Il Presidente della Regione Basilicata Vito Bardi ha ricevuto oggi in visita ufficiale il Colonnello Paolo Franciosa, Comandante del Comando Militare “Esercito Basilicata”. Un’occasione per ribadire un legame a doppio filo tra le istituzioni civili e quelle in divisa.

Al centro del colloquio, svoltosi in un clima di cordialità, il ruolo strategico che l’Esercito continua a ricoprire nel tessuto sociale e civile della Basilicata. Si è parlato, in particolar modo, di quella “sicurezza integrata” che vede i militari impegnati costantemente in attività di supporto alla popolazione, dalla gestione delle emergenze alla salvaguardia della legalità.

“Il Comando Militare Esercito Basilicata – ha sottolineato il Presidente Bardi – rappresenta un presidio imprescindibile per la nostra comunità. Con il Colonnello Franciosa abbiamo confermato la volontà di proseguire lungo la strada di una collaborazione fattiva, volta a valorizzare le eccellenze del nostro territorio e a garantire risposte pronte ai cittadini in ogni circostanza”.

Nel ringraziare il Presidente per l’accoglienza, il Colonnello Franciosa ha ribadito l’impegno dell’Esercito nel rafforzare il dialogo con le realtà locali, sottolineando come la Basilicata sia un terreno fertile per iniziative di cooperazione che vadano oltre i compiti istituzionali classici, puntando anche sulla promozione della cultura della sicurezza tra le nuove generazioni. L’incontro ha confermato una stima reciproca che vede la Basilicata e le sue “stellette” camminare fianco a fianco per il bene del territorio.