La Fondazione Angelo Vassallo Sindaco Pescatore ha incontrato il Presidente della Regione Campania Roberto Fico per affrontare le criticità legate agli interventi lungo la fascia costiera della provincia di Salerno, con particolare attenzione al caso della barriera artificiale frangiflutti di Casal Velino Marina.

La delegazione della Fondazione era composta dal Presidente Dario Vassallo, dal segretario storico di Angelo Vassallo, l’avvocato Gerardo Spira, e dall’ingegnere Antonio Curcio. Nel corso dell’incontro sono state rappresentate le preoccupazioni emerse dai territori, anche alla luce delle numerose segnalazioni di cittadini e operatori del settore marittimo e balneare. In particolare è stato evidenziato come la situazione di Casal Velino sia già stata oggetto di interrogazione parlamentare presentata alla Camera dei Deputati dall’On. Stefania Ascari, a dimostrazione della rilevanza nazionale della questione.

“Il mare è un sistema complesso che richiede competenze e responsabilità – ha sottolineato la Fondazione – e ogni intervento deve essere supportato da studi scientifici rigorosi, aggiornati e verificabili. Non si può rischiare di compromettere l’equilibrio della costa e la sicurezza delle comunità locali”.

Durante il confronto con il Presidente della Regione Campania è stata ribadita la necessità di fare piena chiarezza su tutti gli interventi realizzati e programmati lungo la costa salernitana, a partire dagli studi preliminari, dai criteri di progettazione e affidamento, fino ai monitoraggi successivi alla realizzazione delle opere. La Fondazione ha inoltre richiamato l’attenzione sul piano più ampio degli interventi previsti lungo il litorale, sottolineando che ogni progetto dovrà essere valutato con trasparenza, basandosi su evidenze scientifiche indipendenti e su un confronto pubblico reale.

“Non siamo contrari alle opere di difesa costiera – ha ribadito la delegazione – ma chiediamo che ogni intervento sia realmente necessario, efficace e sicuro. La tutela del territorio e del mare non può prescindere da legalità, competenza e trasparenza”.

La Fondazione Angelo Vassallo ha infine sollecitato l’attivazione di verifiche tecniche indipendenti e la piena accessibilità agli atti, ribadendo il proprio impegno a vigilare nell’interesse delle comunità costiere e della salvaguardia di un bene comune fondamentale come il mare.