Furgone in fiamme nei pressi dei seggi a Caggiano. Sindaco in prima linea per lo spegnimento
Attimi di paura questa mattina a Caggiano.
Per cause da accertare, un furgone ha improvvisamente preso fuoco nei pressi dei seggi elettorali. Le fiamme in poco tempo hanno avvolto il vano motore ma sono state prontamente spente con gli estintori dal sindaco Modesto Lamattina, da un consigliere e un dipendente comunale.
Sul posto sono intervenuti alcuni volontari della Protezione Civile che hanno completato il raffreddamento con l’acqua.
Tanta paura ma fortunatamente grazie alla prontezza del primo cittadino non si registrano ulteriori danni o feriti.